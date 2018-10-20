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В ФОКУСЕ

Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП под Киевом

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В аварии погибла актриса Марина Поплавская, прославившаяся участием в программе «Дизель Шоу».

Ранним утром 20 октября в Киевской области произошло столкновение грузового транспорта и пассажирского автобуса. В автобусе находились 14 человек. Несколько пассажиров получили травмы. Погибла только Марина Поплавская.

Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП под Киевом

Согласно текущей версии произошедшего, виновником аварии является водитель пассажирского автобуса, не сумевший справиться с управлением. Водитель автобуса задержан полицией. Уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» заведено.

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