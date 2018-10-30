Журналистка уменьшила грудь из-за назойливых поклонников

В издании The Mirror отмечают, что Нати Жота, спортивная корреспондентка из Аргентины, решила уменьшить свою грудь для переключения внимания поклонников со своего большого бюста на проводимые ею репортажи.

Согласно словам ведущей, она хотела иметь роскошную грудь еще со школьной скамьи, так как у ее одноклассниц бюст начал расти гораздо раньше, чем у нее. Но когда мечта Жоты наконец-то исполнилась, девушка начала сильно жалеть об этом. Журналистка считает, что телезрители большое внимание уделяют ее внешности, из-за чего пропускают важную информацию из репортажей. «Мне хочется, чтобы при разговоре с людьми они смотрели мне в глаза, а не устремляли взгляд на грудь», – добавила 24-летняя репортерша.

Однако это далеко не единственная причина, из-за которой Жота решилась на осуществление операции. Она отмечает, что из-за крупного бюста у нее часто болела спина, а подбор вещей нужного размера постоянно превращался в пытку. Почти сразу же после уменьшения груди журналистка опубликовала небольшой ролик на своей официальной страничке в «Инстаграме», в котором выразила слова благодарности поклонникам за поддержку. В настоящий момент времени на ее страницу подписано более 1,1 миллиона пользователей.