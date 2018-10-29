Пострадавший во время эфира в День ВДВ журналист НТВ покончил с собой

Стало известно, что журналист НТВ Никита Развозжаев покончил с собой. Сообщения об этом появились в российских СМИ, ссылающихся на страницу Никиты в социальной сети «ВКонтакте», на которой он оставил предсмертную записку.

Никита Развозжаев до 2016 года работал в ГТРК «Саратов», а в 2017 году пришёл на НТВ. Широкую известность журналист получил после инцидента в августе 2017 года, когда его кулаком в лицо ударил проходивший мимо Александр Орлов, находившийся в нетрезвом состоянии. Позднее Орлова приговорили к 6 месяцам исправительных работ.

Никита Развозжаев регулярно участвовал во всевозможных конкурсов, демонстрируя высокую заинтересованность журналистским делом. В сентябре он получил награду на международном конкурсе «Щит и перо», организованном МВД России.

В своей предсмертной записке (страница погибшего журналиста на данный момент закрыта для посторонних пользователей) Развозжаев попросил прощения у родителей и в последний раз признался в чувствах любимой девушке. Никите Развозжаеву было 25 лет.