Вышло приложение, призванное снизить количество смертей от селфи

Желание сделать эффектное селфи нередко приводит к получению серьезных травм или даже к смерти. Однако недавно появилось мобильное приложение, которое способно предупреждать людей об опасности, когда они пытаются захватить идеальный кадр в объектив смартфона.

Исследователи из Института информационных технологий Индрапрастхи в Дели (IIIT-Delhi) разработали приложение под названием Saftie.

«Это программа призвана уменьшить количество смертей, причиной которых становятся селфи. Камера в реальном времени анализирует изображение и в случае обнаружения опасности для жизни и здоровья пользователя она тут же предупреждает его об этом. Приложение делает выводы на основе глубоких методов обучения», – отметил профессор IIIT-Delhi Поннурангам Кумарагуру, который разработал данное приложение.

Приложение продолжит работать даже при отключении доступа к Интернету и мобильным данным, так как оно способно анализировать высоту, на которой находится пользователь, задний фон изображения и другие факторы.

Например, если вы находитесь рядом с железнодорожными путями, водоемом или животными при фотосъемке, то тут же получите уведомление о том, что ваше текущее местоположение несет потенциальную угрозу здоровью или жизни.

Команда Кумарагуру работает над созданием этого приложения уже больше года. Ранее ею была разработана программка для Android, которая способна маркировать различные локации, отмечая их как опасные.

В маркере локаций представлен список из более чем 5500 мест, помеченных пользователями как опасные для жизни и расположенные по всему миру. Если от трех и более человек отметят локацию в качестве опасной, то она получит официальное подтверждение от приложения. В настоящий момент таких мест в списке свыше 600.

По словам профессора, люди сейчас идут на любые риски при попытке сделать крутые селфи, которые они потом показывают своим друзьям в Instagram или Facebook, ради получения большего количества лайков. За последние годы произошло множество случаев, когда люди умирали, пытаясь сфотографировать себя рядом с железнодорожными дорогами или на вершинах скал.

22-летний парень по имени Ранджикумар умер в сентябре прошлого года, когда пытался сделать селфи на Катрин-Фолсе в Котагири. Он потерял равновесие и упал прямо в водопад с огромной высоты. В декабре 2017 года юноша был растоптан слоном, когда попытался сделать селфи с животным в районе Хамарского лесного массива в Ангуле.

Согласно исследованию, проведенному IIIT-Delhi в 2016 году, именно в Индии из-за селфи погибло больше всего человек – 76.