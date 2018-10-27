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В ФОКУСЕ

Вертолет президента «Лестера» разбился возле стадиона клуба‍

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Рядом со стадионом «Кинг Пауэр» в Лестере потерпел крушение вертолет, владельцем которого является президент футбольного клуба «Лестер». Вертолет взлетел, спустя несколько секунд начал совершать неадекватные маневры.

Очевидцы публикуют фотографии с места происшествия, на котором отчетливо видно большое пламя. Полиция и аварийно-спасательные службы уже работают в зоне инцидента.

Информация о пилотах и пассажирах отсутствует. Неизвестно, есть ли пострадавшие на Земле.

Президентом футбольного клуба является Вишай Шривадданапрабха. Он миллиардер, глава и владелец компании «King Power».

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