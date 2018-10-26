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В ФОКУСЕ

В Приморье под грузовой машиной обрушился автомобильный мост, есть погибшие

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники дежурной части государственной автоинспекции по Приморскому краю сообщили представителям прессы, что неподалеку от Осиновки обрушился автомобильный мост. Данный инцидент унес жизнь как минимум одного человека.

По словам работников ведомства, на данный момент времени известна информация об одном погибшем. Однако они не сообщили, кто именно погиб. Согласно предварительным сведениям им является либо пассажир, либо водитель легкового транспортного средства. На место происшествия тут же были отправлены полицейские и спасатели. В Госавтоинспеции добавили, что разрушение мостовой конструкции случилось при проезде по нему большой грузовой машины. В результате легковушка Mazda Demio оказалась зажатой с двух сторон скатившимся грузовиком и обломками сооружения.

Происшествие случилось на автодороге краевого значения, которая является частью федеральной трассы А370. В настоящее время она перекрыта и неизвестно, когда ее снова откроют, однако водителя могут использовать объездную дорогу, ведущую через Черниговку и Арсеньев. Есть также более короткий путь, пролегающий через населенный пункт Кремово, однако дорожное полотно в нем находится в плохом состоянии.

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