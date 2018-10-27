В МИД РФ заявили о подготовке США к войне

Андрей Белоусов, представитель российского МИД, в ходе недавнего заседания комитета Генеральной ассамблеи ООН, сказал, что США занимаются подготовкой войны, однако РФ планирует оборонять себя.

Ранее США отметили, что Российская Федерация подготавливается к осуществлению военных действий и работник МИД подтвердил, что Россия сейчас готовится к военному конфликту, однако не для нападения на кого-то, а для защиты своей территории и населения от внешних угроз. Данное заявление Белоусов решил сделать, когда в ООН не стали рассматривать резолюцию Кремля в поддержку ДРСМД.

По мнению Белоусова, между РФ и США имеется большая разница, например, в языковом плане она заключается в том, что американцы готовят войну, а россияне подготавливаются к ней. «В ином случае для чего Штаты выходят из соглашения, увеличивают свой атомный боезапас и создают новую доктрину по ядерному оружию?», – спрашивает у собравшихся дипломат из России.

В конце прошлой недели Дональд Трамп, американский президент, отметил, что США собираются выйти из ДРСМД, подписанного около 31 года назад. Он уверен, что Кремль постоянно нарушает условия соглашения, поэтому Штаты продолжат улучшать вооружение, пока КНР и РФ не решат заключить новый договор.