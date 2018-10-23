В Китае открыли самый протяженный морской мост на планете

В южной области КНР 23 октября был официально введен в эксплуатацию наиболее протяженный мост на планете. Его длина равна 55 километрам. Он смог связать друг с другом Макао, Гонконг и Чжухай.

Торжественное мероприятие было решено провести в Чжухае. В нем решил принять участие Си Цзиньпин, председатель Китая, а также Хань Чжэн, вице-премьер китайского государственного совета, и Кэрри Лам, руководитель гонконгской администрации. Завтра любой желающий сможет проехать по данному мосту. Благодаря ему поездка из Чжухая в Гонконг сократится на два с половиной часа и составит всего тридцать минут. Согласно предварительным расчетам через двенадцать лет им ежедневно будут пользоваться свыше 29 000 автомобилей, перевозящих более 120 000 людей. Отмечается, что эта конструкция позволит значительно увеличить экономический рост городов.

К тому же открытие этого моста должно дать толчок к развитию туристической области в Макао и Гонконге. Местные власти собираются пускать по нему общественный транспорт, который начнет ездить между тремя мегаполисами круглые сутки. В час пик периодичность их прибытия к остановкам составит пять минут, в простое время – десять-пятнадцать минут, а в ночное – пятнадцать-тридцать минут.