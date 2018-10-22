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В ФОКУСЕ

В Калужской области во время съёмок фильма погиб каскадёр

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категория: В ФОКУСЕ

Трагедия произошла в Медынском районе Калужской области. Сейчас там идут съемки военного кинофильма «Ильинский рубеж». Как сообщается, прямо на площадке, во время съемок, погиб выполнявший трюк каскадер, которого раздавил танк.

По факту гибели человека в данный момент проводится следственная проверка. На месте работает оперативная группа УМВД РФ по Калужской области. По окончании проверки следственные службы опубликуют обстоятельства произошедшего. На данный момент на YouTube-канале Следственного комитета опубликовано видео с места трагедии.

«Ильинский рубеж» — исторический фильм, рассказывающий о героическом поступке группы курсантов из Подольска. Свой подвиг они совершили в 1941 году под Москвой. Там вчерашние мальчишки были вынуждены сдерживать врага ценой собственных жизней. Несмотря на численное превосходство противника, юным героям удавалось сдерживать натиск на протяжении 12 непростых дней.

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