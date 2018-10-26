Умер народный артист Николай Караченцов

Сегодня утром в столице России скончался известный российский артист Николай Караченцов. Об этом сообщил Андрей Караченцов, сын киноактера.

По словам сына, народный артист ушел из жизни сегодня в 08:50 по московскому времени. У него остановилось сердце. Согласно предварительной информации прощание с киноактером состоится в московском театре «Ленком». Точная дата будет названа позднее. Напомним, что актер перестал сниматься в фильмах и участвовать в театральных выступлениях в 2005 году, так как попал в серьезное ДТП, после которого не сумел окончательно восстановить здоровье. В 2017 году у него была обнаружена раковая опухоль в легких. Он начал лечиться от рака, пройдя несколько химических терапий в конце прошлого года.

Москва является родным городом Николая Караченцова. Почти 51 год назад он смог с отличием окончить обучение в школе-студии МХАТ. Позднее его было решено отправить в «Ленком», в котором он проработал всю свою жизнь. В кино он обычно играл активных и молодых персонажей. На весь Советский Союз он стал известен, после того как сыграл графа Резанова в «Юноне и Авось». Он сыграл в свыше ста кинокартин и получил звание народного артиста РСФСР. В 2009 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством».