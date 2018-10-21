Украина отправит в Азовское море свой «мощнейший» корабль

Редакцией информационного сайта «Тиск» на своей официальной страничке в «Фейсбуке» была опубликована новость о том, что Украина собирается отправить в Азовское море один из самых мощных своих кораблей – «Донбасс».

Речь идет о пограничном сторожевом судне, спроектированном по чертежам 205П BG-32. Однако вначале он пройдет тщательное техническое обслуживание, включающее в себя масштабные ремонтные работы. У корабля будут отремонтированы рулевые системы, охлаждающий комплекс, валы и винты. На его подводную часть корпуса будут установлены протекторы. В конце «Донбасс» очистят и покрасят. На катере размещены артиллерийские установки калибром 30 миллиметров, несколько пулеметов и сбрасыватели бомб.

Однако многие эксперты сомневаются в том, что данное решение хоть как-то повлияет на ситуацию в Азовском море. К примеру, в агентстве The American Conservative, издаваемом в США, сообщили, что флот Российской Федерации способен потопить все боевые суда Украины всего за несколько минут. Даже если украинские власти смогут построить в этом регионе военно-морскую базу при поддержке Соединенных Штатов, то в случае реального конфликта с Россией она все равно будет уничтожена в одно мгновение. Специалисты также не видят целесообразности в отправке американского флота на помощь Украине.