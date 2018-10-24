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В ФОКУСЕ

Уходя от погони чиновник выкинул в окно машины 300 тысяч рублей

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категория: В ФОКУСЕ

В Ленинградской области за получение крупной взятки был арестован Андрей Кожевников, занимающий пост главы администрации поселка Токсово. Установлено, что в момент получения взятки,в размере 300 тысяч рублей, в машине присутствовал друг обвиняемого — депутат Михаил Кучерявый.

Как передает источник, полиция устроила погоню за подозреваем. В момент преследования Кожевников начал выбрасывать через окно своего автомобиля деньги полученные в качестве взятки.

Государственный деятель потребовал порядка двух миллионов рублей за подписание актов выполненных работ и справок об их стоимости, а также документов о затратах по восстановлению канализационно-очистных сооружений в поселке в Токсово.

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