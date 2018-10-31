Ученые научили искусственный интеллект распознавать галактики

Исследователи смогли научить программу искусственного интеллекта, используемую для распознавания лиц в социальной сети Facebook, распознавать галактики в глубоком космосе.

Результатом их работы стал «умный» бот, получивший название ClaRAN и способный сканировать изображения, сделанные радиотелескопами. Его задача заключается в выявлении так называемых радиогалактик – это скопления звезд, излучающие мощные радиосигналы, которые исходят из сверхмассивных черных дыр, расположенных в их центре.

ClaRAN является детищем опытного информационного специалиста доктора Чэнь Ву и астронома Айви Вонга. Они оба работают в университете Западной Австралии, в одной из ячеек Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).

По словам доктора Вонга, черные дыры расположены в центре большинства, если не всех галактик. «Эти сверхмассивные черные дыры иногда изрыгают особые струи, которые можно увидеть с помощью радиотелескопа. Со временем струи могут оказаться очень далеко от галактик, которые их породили, что заметно усложняет поиск нужных звездных скоплений традиционными компьютерными программами. Поэтому мы и решили создать ClaRAN и обучить его необходимым умениям», – добавила исследовательница.

Доктор Ву отметил, что ClaRAN вырос из открытой версии программного обеспечения, предназначенного для обнаружения объектов, а также созданного Microsoft и Facebook. Он добавил, что эта программа была практически полностью переделана и обучена распознавать галактики вместо лиц людей. Сам бот тоже доступен с открытым исходным кодом – его можно скачать на GitHub.

Согласно словам доктора Вонга предстоящее исследование ЭВС с использованием австралийского радиоинтерферометра (АСКАП) позволит обнаружить до 70 миллионов галактик, расположенных во всей Вселенной. Она добавила, что традиционные компьютерные алгоритмы способны правильно идентифицировать 90 процентов источников. «Однако остаются еще 10 процентов или семь миллионов галактик, которые сложно обнаружить людям из-за их комплексности и расширенных структур», – заявила Вонг.

Доктор Вонг ранее использовала астрономов-любителей для обнаружения галактик в рамках проекта Radio Galaxy Zoo. «Если ClaRAN снизит количество источников, для которых требуется визуальная классификация, хотя бы до одного процента, то наши волонтеры смогут больше времени тратить на поиски совершенно новых типов звездных скоплений», – добавила астроном.

Высокоточный каталог, созданный исследователями-любителями из Radio Galaxy Zoo, использовался для того, чтобы обучить ClaRAN обнаружению истоков струй.

Доктор Ву отмечает, что их новый бот является примером новой парадигмы под названием «программирование 2.0». «Все, что вам нужно сделать – это создать масштабную нейронную сеть, дать ей огромную массу данных и обучить ее необходимым навыкам для получения нужных результатов», – отметил ученый.

«Новое поколение программистов тратит 99 процентов своего времени на проектирование высококачественных наборов данных, а затем обучают алгоритмы ИИ для оптимизации остальных. Это будущее программирования», – считает специалист.

Новая программа ИИ обладает огромным потенциалом в обработке данных, получаемых телескопами. «Если мы начнем внедрять более продвинутые методы в наши исследования, то сможем максимизировать получаемые от них результаты. Нет смысла использовать 40-летние способы для новой информации, так как мы пытаемся изучать те уголки Вселенной, которые ранее были для нас недоступны», – добавила в конце Вонг.

Научная статья о боте ClaRAN была опубликована недавно в астрономическом журнале Monthly of the Royal Astronomical Society.