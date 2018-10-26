У однополой пары пингвинов в Сиднейском аквариуме родился птенец

Сегодня, 26 октября, в Австралийском аквариуме объявили о том, что два самца-пингвина, состоявшие в одной паре, смогли успешно высидеть птенца и теперь вместе заботятся о своем крошечном потомстве.

По словам Тиш Ханнан, сотрудницы Сиднейского аквариума, субантарктические пингвины по имени Сфен и Мэджик с радостью заботятся о своем детеныше, сменяя друг друга по очереди. Птенец родились 19 октября, и весил около 91 грамма.

Сфен и Мэджик привлекли внимание работников аквариума, когда их начали постоянно видеть рядом друг с дружкой. Они купались в одно и то же время и вместе бродили по отведенной им территории. Затем эта парочка и вовсе начала строить собственное гнездо из камешков. В результате сотрудники решили предоставить им фиктивное яйцо, чтобы проверить, как они будут ухаживать за ним. Потом оно было заменено настоящим яйцом.

«У этой пары образовалась сильная связь. Они быстро распознают сигналы и песни, издаваемые друг другу», – отметила Ханнан, руководительница отдела, отслеживающего жизнедеятельность пингвинов в Сиднейском аквариуме.

«Только связанные между собой пингвины способны успешно найти своего партнера с помощью специальных голосовых призывов, когда они разделены большим расстоянием. В отличие от многих видов млекопитающих, самцы и самки пингвинов берут на себя одни и те же роли в воспитании детей, то есть они поровну делят родительские обязанности. Поэтому между ними нет никакой разницы, когда речь заходит о поведении при процессе размножения. Так что однополые пары ведут себя с яйцами и птенцами точно так же, как разнополые», – добавила Ханнан.

Однако в дикой природе подобные отношения никогда не приводят к появлению птенца, поэтому они, как правило, недолговечны. Не получив нужного результата, пингвины начинают искать других партнеров.

«Поскольку мы предоставили Сфену и Мэджику возможность успешно завершить сезон размножения, с большой вероятностью они решат вернуться друг к другу в следующем году», – считает Ханнан.

Это не первый случай, когда однополым парам пингвинов удавалось стать полноценными родителями: многие зоопарки во всем мире сообщают о подобных случаях. В 2009 году два самца пингвина – Зэт и Фильпункт – смогли успешно высидеть и вырастить птенца, который был отвергнут его гетеросексуальными родителями в зоопарке Берлина.

Еще раньше два антарктических пингвина самца – Рой и Сило – долгое время встречались друг с другом в зоопарке Нью-Йорка и пытались создать пару. После того как они попробовали высидеть камень, сотрудники зоопарка решили дать им настоящее яйцо, из которого позднее вылупился здоровый птенец – самка по имени Танго. Позднее она создала пару с другой самкой.