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В ФОКУСЕ

Супружескую пару приговорили к десяткам лет тюрьмы за удержание заложника

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категория: В ФОКУСЕ, Эксклюзив

Супружеская пара из Мэриленда (штат США) проведет несколько десятков лет в тюрьме за то, что удерживала в заложниках молодую женщину на протяжении почти девяти месяцев.

Супруги держали 22-летнюю девушку в ванной комнате своей квартиры, расположенной в Рейстерстауне. Судья окружного суда Балтимора в минувший вторник приговорил 31-летнего Жермена А. Смит-Бея к 50 годам заключения в тюрьме за насильственное удержание, нападение и попытку изнасилования. Его 39-летняя подруга – Кимберли Стейси Кинг – была приговорена к 40 годам лишения свободы.

Полицейские сообщили, что жертва сама переехала к паре и ее детям, однако позднее они напали на нее. Супруги забирали все ежемесячные выплаты по инвалидности девушки, пока удерживали ее взаперти. Затем они попросту оставили ее в больнице в 2010 году. На тот момент она весила около 39 килограмм и имела множество травм.

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