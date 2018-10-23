«Россия 1» вывела в прямой эфир погибшую в керченской бойне студентку‍

В эфире телеканала «Россия 1» в ходе выпуска программы «60 минут» по телефону было взято интервью у Алины Керовой, которая, по словам ведущей, была очевидицей бойни в керченском колледже. Эфир программы прошел 17 октября.

Позже авторы программы Fake News на «Дожде» провели собственное расследование и выяснили, что девушка с таким именем погибла во время бойни, устроенной в колледже Владиславом Росляковым.

Стоит отметить, что c Алиной Керовой говорила ведущая Ольга Скабеева, а уже 18 октября имя девушки было опубликовано в официальном списке погибших в политехническом колледже. Авторы Fake News нашли одногруппницу погибшей, которая рассказала, что в эфире программы «60 минут» был голос не Керовой. Помимо этого она сообщила, что больше девушек с таким именем и фамилией в колледже не знает.

После публикации видео, ведущая программы Ольга Скабеева сказала журналистам «не делать эмоциональных, скоропалительных выводов», а для начала связаться с девушкой, с которой она общалась в ходе эфира. Пресс-служба «России 1» пообещала разобраться со случившейся ситуацией.

Стоит напомнить, что студент 4-го курса Владислав Росляков активировал взрывное устройство, а после начал расстреливать учеников и преподавателей 17 октября. В результате стрельбы и взрыва погибло 20 человек и ещё более 50 получили ранения.