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В ФОКУСЕ

Родители Рослякова до сих пор не обращались за его телом в Керчи

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категория: В ФОКУСЕ

Тело Владислава Рослякова, совершившего самоубийство после нападения на Керченский политехнический колледж с большим количеством жертв, все еще находится в городском морге.

Родственники не обращались в морг для получения тела. Нет информации о месте и дате его захоронения.

«У него есть мать и отец, и они должны им заниматься. Меня сейчас гораздо больше интересует судьба пострадавших и состояние родственников погибших, чем мы и занимаемся» — прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев

Днями ранее от представителей городской администрации стало известно, что родственники Рослякова самостоятельно планируют решить вопрос с захоронением. Есть вероятность, что тело преступника потребуется следственному комитету РФ в целях организации судебно-медицинских экспертиз.

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