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В ФОКУСЕ

Появилось видео жесткой посадки истребителя F-15

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категория: В ФОКУСЕ

В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируется жесткая посадка истребителя F-15 Eagle, разработанного и произведенного в США. Он несколько раз подпрыгнул, находясь уже на взлетно-посадочной полосе.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что самолет приземляется на полосу, а затем летчик пытается остановить машину с помощью тормозного гака, выпущенного заранее. Воздушное судно, относящееся к четвертой генерации, начинает сильно искрить и осуществлять большие скачки. К счастью, пилот смог подобрать правильную позицию для приземления и благополучно сесть на авиабазе, несмотря на появившиеся проблемы.

Неизвестно, где случилось это происшествие и когда именно оно произошло. Однако в американском информационном агентстве The Drive считают, что на записи демонстрируются не США. Журналисты считают, что самолет сел на британской базе под названием Ланкенхит, однако никаких официальных подтверждений этому предоставлено не было.

Отметим, что F-15 представляет собой истребитель четвертого поколения, разработанного специалистами NASA около 46 лет назад. Он был принят на вооружение американской армии в 76-м году прошлого века. Эта воздушная техника была использована во многих боевых операциях, проведенных на Ближнем Востоке.

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