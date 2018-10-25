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В ФОКУСЕ

Появилось видео смертельного ДТП с участием автобуса в центре Красноярска

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категория: В ФОКУСЕ

Вчера вечером, 24 октября, в центральном районе города Красноярск маршрутный автобус насмерть задавил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Этот дорожный инцидент случился на перекрестке Мира и Перенсона. Согласно предварительной информации, опубликованной представителями ГИБДД, в девять часов вечера по местному времени на улице Перенсона водитель маршрутного транспортного средства под номером 99 во время поворота в левую сторону наехал на женщину в возрасте 44 лет, переходившую дорожное полотно по регулируемой «зебре» на запрещающий сигнал светофора. В результате она получила травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов проверили водителя на признаки опьянения и не обнаружили их. В настоящий момент они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

В Сети также была опубликована видеозапись, снятая уличной камерой наблюдения и демонстрирующая произошедшую аварию. На размещенных кадрах можно увидеть, что женщина решила перейти дорогу, когда остальные пешеходы остались на тротуаре, дожидаясь нужного сигнала. На ней был надет капюшон, и она даже не стала поворачивать голову, чтобы проверить безопасность своего действия.

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