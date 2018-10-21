Опубликовано видео момента нападения на керченский колледж

На телевизионном канале «Вести Крым» были показаны шокирующие видеокадры нападения Владислава Рослякова на керченское учебное заведение, в котором он учился. Запись была сделана камерами наблюдения, установленными в колледже.

Работники телевидения сообщили, что решили продемонстрировать эти жуткие моменты из-за того, что атака 18-летнего студента начала обрастать множеством слухов, отрицательно влияющих на общество в целом. Размещенный ролик состоит из нескольких видеозаписей, сделанных разными камерами, установленными не только внутри сооружения, но и снаружи него. Вначале показано, как Росляков входит в колледж, держа в руках сумку и неся за спиной рюкзак. В них и лежали патроны, взрывное устройство и оружие. На самом учащимся была надета футболка с надписью «Ненависть». Некоторые ранее отмечали, что он одел ее уже после того как вошел в здание.

Оставив рюкзак в месте с большим количеством людей, он дистанционно подорвал бомбу. Взрыв оказался настолько сильным, что все двери и окна, находящиеся в радиусе 10 метров тут же были выбиты им. Большинство погибших умерли именно из-за взрыва. Затем Росляков убил как минимум двух человек из помпового ружья. В конце он бродил по пустым помещениям, стреляя в мониторы и огнетушитель.