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В ФОКУСЕ

Появилось полное видео устроенной Росляковым бойни в керченском колледже

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категория: В ФОКУСЕ

Телевизионной компанией «Вести. Крым» была размещена запись, на которой демонстрируется ужасная трагедия, произошедшая в Керчи. Камеры видеонаблюдения смогли запечатлеть взрывы самодельных бомб и бойню, устроенную Владиславом Росляковым.

На видеокамере, установленной прямо перед одним из входов в здание, можно увидеть, как 18-летний студент с сумкой и рюкзаком входит в колледж. Данный проход не был оборудован металлическим искателем и рядом с ним не дежурил вахтер. Затем стрелок поднялся на 2-й этаж и поздоровался с юношей, личность которого неизвестна. Определенный период времени он шел рядом с ним, а потом свернул в другую сторону. Не ясно, был ли он соучастником нападения или встретился с Росляковым случайно.

Потом нападавшего показывают уже без сумки. Он спустился вниз, сел рядом с турникетом, посмотрел на свой смартфон, а потом зашел в буфет и вышел из него уже без рюкзака. Далее он снова пошел на верхний этаж, по дороге сняв ветровку. В этот момент можно заметить, что на нем надета футболка, на которой написано «Ненависть». Через секунду взрывается бомба, а Росляков продолжает идти по коридору, убивая людей, которые встречаются ему по пути. В конце студент оканчивает жизнь самоубийством, однако на видео не показан этот момент.

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