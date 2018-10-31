Постпред России процитировал Пушкина на заседании СБ ООН

Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН, во время очередного заседания Совбеза ООН решил процитировать Александра Пушкина, российского поэта, обвинив страны Запада в том, что они не замечают националистов на Украине.

По словам российского постпреда, в Европейском союзе не считают проблемой марши националистов, проходящие в украинской столице, но при этом обращают пристальное внимание на выборы главы ДНР. Он добавил, что в ЕС принято не замечать национализм на Украине, так как не имеют ни сил, ни желания что-либо с этим сделать. Киев получил «индульгенцию» от Брюсселя, а потому творит все, что вздумается, считает Небензя.

Российский дипломат также решил напомнить, что многие называли радикалов «детьми» в ходе Евромайдана. Он отметил, что в России существует поговорка о том, что «спички детям не игрушка», однако сейчас эта «детвора» проводит шествия в Киеве с факелами и выкрикивает нацистские лозунги, а также воюет на территории Донбасса, формируя добровольческие отряды.

Напомним, что ранее несколько стран ЕС призвали Российскую Федерацию завершить кажущиеся им незаконными выборы следующего руководителя ДНР, которые должны состояться 11 ноября. Небензя в свою очередь начал обвинять США и европейские государства в том, что власти Украины постоянно нарушают минские соглашения.