Полет украинских Су-25 на сверхмалой высоте запечатлен на видео

В интернет-сервисе YouTube появился видеоролик, на котором демонстрируются два штурмовика Су-25, относящихся к воздушным силам Украины и пролетевших всего в нескольких метрах над посадочной полосой.

На размещенной записи можно увидеть, что один из самолетов пролетает настолько низко, что чуть не задевает днищем военных, стоящих неподалеку от места посадки. К сожалению, в описании к видео не отмечается, кто являлся его автором, и где оно было снято. Журналисты из издания Bloomberg позднее заявили, что на опубликованных кадрах можно увидеть транспортные воздушные судна Ил-76МД, базирующиеся обычно на авиационной базе, расположенной в Мелитополе. Специалисты телевизионного канала «Звезда» добавили, что на видеозаписи запечатлены Су-25М1.

Пользователи оставили множество комментариев под видео. Некоторые отметили, что украинские пилоты продемонстрировали высшее мастерство пилотажа, а другие заявили, что им необходимо действовать осторожнее. Один даже написал, что подобные действия в «нормальных ВВС» могут привести к трибуналу над летчиком. В СМИ также сообщили, что военнослужащие Украины уже не в первый раз совершают подобные маневры. К примеру, в этом месяце Су-24МР пролетел прямо возле человека, который лежал на земле.