Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Полет украинских Су-25 на сверхмалой высоте запечатлен на видео

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В интернет-сервисе YouTube появился видеоролик, на котором демонстрируются два штурмовика Су-25, относящихся к воздушным силам Украины и пролетевших всего в нескольких метрах над посадочной полосой.

На размещенной записи можно увидеть, что один из самолетов пролетает настолько низко, что чуть не задевает днищем военных, стоящих неподалеку от места посадки. К сожалению, в описании к видео не отмечается, кто являлся его автором, и где оно было снято. Журналисты из издания Bloomberg позднее заявили, что на опубликованных кадрах можно увидеть транспортные воздушные судна Ил-76МД, базирующиеся обычно на авиационной базе, расположенной в Мелитополе. Специалисты телевизионного канала «Звезда» добавили, что на видеозаписи запечатлены Су-25М1.

Пользователи оставили множество комментариев под видео. Некоторые отметили, что украинские пилоты продемонстрировали высшее мастерство пилотажа, а другие заявили, что им необходимо действовать осторожнее. Один даже написал, что подобные действия в «нормальных ВВС» могут привести к трибуналу над летчиком. В СМИ также сообщили, что военнослужащие Украины уже не в первый раз совершают подобные маневры. К примеру, в этом месяце Су-24МР пролетел прямо возле человека, который лежал на земле.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Калужской области во время съёмок фильма погиб каскадёр
  2. Супружескую пару приговорили к десяткам лет тюрьмы за удержание заложника
  3. Бруклинский вор украл из торгового автомата драгоценности на сумму 13 тыс долларов
  4. Кокорин и Мамаев по очереди моют туалеты в «Бутырке»

Эти новости могут вас заинтересовать

Средства ПВО защитят стадион Крестовский от дронов во время ЧМ-2018

На Украине убили ветерана АТО выстрелом в спину

На Сахалине медсестра устроила оскорбительную фотосессию с умирающими пациентами

Аргентина сыграла вничью с Исландией в матче ЧМ-2018

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках