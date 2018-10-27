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В ФОКУСЕ

Победительница международного конкурса красоты упала в обморок на сцене

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категория: В ФОКУСЕ

Клара Соса, уроженка Парагвая, выиграла в престижном конкурсе красоты Miss Grand International и практически сразу же рухнула без сознания прямо на сцене, не выдержав наплыва эмоций.

На видеохостинге YouTube позднее была размещена запись, на которой можно увидеть двух участниц соревнования, стоящих рядом друг с другом и держащихся за руки. Они ждали, когда жюри объявят победительницу. После того как стало известно, что первое место занял Парагвай, Соса, скорее всего, не смогла справиться с напряжением, а потому упала в обморок. Спустя несколько минут девушку удалось привести в чувства. К ней также моментально подбежал один из организаторов конкурса. В результате она все же поучаствовала в церемонии награждения, где ей надели на голову роскошную корону. К тому же парагвайка выиграла 40 000 долларов и выгодный рабочий контракт.

Данный конкурс красоты проводится каждый год и носит международный характер. Он тоже включен в список соревнований «большой шлем», в котором состоят такие популярные конкурсы как «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Впервые его провели около 5 лет назад. В текущем году было решено организовать его в Мьянме. За первое место бились девушки из восьмидесяти стран планеты.

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