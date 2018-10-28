Первые шаги при самостоятельной постройке дома

Многие люди готовы взяться за такое непростое дело, как строительство дома своими руками, поскольку услуги архитекторов, дизайнеров, профильных компаний обходятся довольно дорого. Но мало у кого имеется опыт в данной сфере деятельности, в связи с чем возникает вопрос: с чего же начать? Для полноценного строительства вам понадобится различные швелеры. Заказать швеллер гнутый — armatura-optom.ru.

Выбор материала

Первоначально необходимо решить вопрос: из чего строить? От этого выбора зависит не только насколько красиво и солидно будет выглядеть дом, но и сроки строительства, эксплуатации, бюджет застройки.

1.Кирпич

Данный выбор подходит тем, у кого материальные средства и время не сильно ограничены. Дома из кирпича прочные и долговечные, но требуют больших затрат на покупку материала и наличия опыта кладки, иначе строительство может затянуться на годы.

2.Дерево

Стоимость возведения дома из деревянного бруса не сильно отличается от кирпичного. Кроме того, деревянная постройка нуждается в регулярной обработке антисептическими и противопожарными средствами. Плюсом являются экологичность материала и отличные показатели по теплопроводности.

3.Газобетонные блоки

Если нужно построить дом дешево, в малые сроки и своими руками, то стоит рассмотреть этот материал. Достаточно прочный, отличающийся хорошей теплопроводностью, простотой укладки, устойчивостью к огню. Не требуется сложного устройства фундамента, благодаря легкому весу. Из недостатков следует отметить необходимость внешней отделки, усадку и растрескивание материала.

4.Сэндвич-панели

Готовые панели используются в каркасном строительстве, которое лидирует в позициях быстрых сроков возведения конструкций. Такой дом не дает усадку, не требует значительных затрат на фундамент и дополнительное утепление. Говоря о недостатках сэндвич-панелей, можно отметить необходимость их внешней отделки, подверженность возгоранию, низкую шумоизоляцию и вероятность использования токсичных веществ при их изготовлении.

Создание проекта дома

Проект дома можно получить следующими способами:

1.Купить готовый проект.

2.Заказать индивидуальный проект у архитектора.

3.Разработать план дома самостоятельно.

Оптимальным вариантом является покупка готового типового проекта, отыскать подходящий среди разнообразия предложений и по доступной цене не составит труда. Кроме того, готовый проект обычно содержит рекомендации по выбору материала и его количеству, что позволяет подсчитать стоимость затрат на строительство.

Необходимо помнить, что каким бы из способов не был получен проект, его нужно согласовать со всеми инстанциями.

Кроме того, не лишним будет посчитать приблизительную смету.

Подготовка участка к строительству и поиск рабочих

Параллельно с поиском проекта дома можно начинать расчистку участка и подготовку стройплощадки.

Первым делом необходимо установить временную постройку для отдыха, укрытия от непогоды, а также хранения инструментов. Обнести участок забором, учитывая, что на стройке должен быть предусмотрен подъезд для тяжёлой строительной техники. Также понадобится место для свалки мусора и хранения стройматериалов. Площадь под устройство фундамента должна быть избавлена от корней кустарников и выровнена.

Для выполнения тяжелых земельных работ и устройства фундамента целесообразно найти наемных работников. Если позволяет бюджет, то можно нанять бригаду для выполнения строительства, как на отдельные виды работ, так и «под ключ».

После выполнения приведенных выше первых шагов можно переходить к следующему этапу, непосредственно к закупке материалов и строительству. И главное помнить, что качество полученной постройки будет во многом зависеть от того, насколько основательно был проведен этап проектирования.