Опубликовано видео с началом занятий в Керченском политехническом колледже

В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется, как учащиеся колледжа в Керчи, входят в здание учебного учреждения, где недавно случилась кошмарная бойня. Ранее директриса при беседе с журналистами не смогла дать точный ответ о начале занятий. Видео публикует Крыминформ.

Перед входом студенты показывают содержимое своих рюкзаков и сумок, а также предъявляют вахтеру свой ученический билет. По словам руководителей колледжа, в нем были серьезно усилены меры безопасности. Эту информацию решил лично проверить Сергей Аксенов, руководитель крымского региона. В Интернете уже появилась запись, на которой показано прибытие главы Крыма.

Напоминаем, что 17 октября студент колледжа Владислав Росляков смог пронести в учебное заведение самодельную бомбу и огнестрельное оружие. Рюкзак с взрывчаткой он оставил в буфете, а затем подорвал его во время перемены. По словам очевидцев произошедшего, потом стрелок направился к кабинету директрисы, так как планировал застрелить ее в первую очередь. Однако, не найдя свою цель, он начал убивать всех встреченных на его пути людей. Этот ужасный инцидент унес жизни двадцати человек. Еще более пятидесяти преподавателей и учащихся получили различные ранения.