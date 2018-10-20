Очевидец снял на видео падение гимнастки на цирковом фестивале в Новокузнецке‍

19-летняя артистка во время выполнения трюка на полотнах сорвалась и упала на манеж. Чрезвычайное происшествие произошло на глазах у многочисленных зрителей в Новокузнецке. Выступление воздушной гимнастки происходило на фестивале «Под сводом старого шатра». Очевидец заснял момент падения артистки с большой высоты.

Девушка была доставлена в Городскую клиническую больницу № 29. Доктора диагностировали у воздушной гимнастки только перелом руки. Павел Романов, руководитель местного циркового коллектива, заявил, что у пострадавшей «позвоночник и спина в порядке».

По какой причине артистка не смогла успешно выполнить трюк, на данный момент неизвестно.