Новые батареи значительно увеличат время автономной работы гаджетов

В ближайшем будущем должны появиться первые серийные образцы кремниевых анодных батарей, а вместе с ними намного увеличатся сроки автономной работы мобильных устройств, способных использовать данные источники энергии.

Литиевые батареи в скором времени станут гораздо мощнее, чем сейчас. Они окажутся дешевле и компактнее, а также будут требовать меньше времени на зарядку. В следующем году компания Sila Nanotechnologies собирается выпустить свои новые кремниевые анодные батареи, в которых графит (используется в нынешних батареях) заменен идеально спроектированными и невероятно крошечными кремниевыми частицами.

Джин Бердичевский, генеральный директор Sila, уже давно работает над данным проектом. Являясь седьмым сотрудником Tesla, он приложил руку к созданию оригинальной аккумуляторной батареи для модели Roadster. Однако с тех пор он решил на время затеряться в толпе, никак не афишируя свою текущую деятельность. «У нашей компании никогда не было собственного веб-сайта и она находилась в тени около шести-семи лет, так как мы не хотели говорить о том, что можем что-то сделать, не имея 100-процентных гарантий. Однако сейчас мы находимся на этапе, когда способны интегрировать наши технологии в миллионы устройств уже в следующем году», – отметил Бердичевский.

Правда, пока неизвестно, о каких именно девайсах идет речь. Однако, по словам представителей Sila, на первом месте у них стоит потребительская электроника. Новые батареи в плане энергоемкости окажутся на 20 процентов мощнее текущих образцов.

«Мы решили начать именно с данного рынка по той причине, что батареи в этих устройствах занимают слишком много места, ограничивая тем самым производителей в добавлении новых функций. Кроме того, для автомобильных батарей требуется гораздо больше материалов, поэтому нам необходимо для начала нарастить производство», – отметили сотрудники компании. Однако машины уже стоят на повестки дня, так как недавно Sila смогла заключить сделку с автопроизводителем BMW, согласно которой она предоставит ему новые батареи уже к 2023 году.

В чем заключается принцип работы новых батарей? С точки зрения производства, компания попросту заменяет графит кремнием. Этот материал способен хранить в себе гораздо больше лития, чем графит, а, следовательно, удерживать значительный объем энергии при равных размерах. Однако при этом кремний значительно разбухает – примерно на 300 процентов от своего оригинального размера, что приводит к его разрыванию на части (наверняка вам бы было не очень удобно пользоваться часами Apple Watch, увеличивающимися до размеров яблока при зарядке). Впрочем, инженерам Sila удалось создать кремниевые частицы микронных масштабов, чтобы набухание происходило внутри них и не приводило к большим внешним изменениям.

Практический результат: появление большего объема для хранения энергии, поэтому ваша Tesla Model S, имея батареи того же размера, сможет теперь проехать не 540 километров, а все 650 километров. Или, возможно, вы сможете уменьшить размеры аккумуляторов на 20 процентов, сохранив при этом их первоначальные возможности. Учитывая, что у человечества ушли годы на получение 20-процентного скачка, можно с полной уверенностью говорить о том, что индустрия батарей все еще находится в зачаточном состоянии.