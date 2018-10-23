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В ФОКУСЕ

На вооружение российской армии принят двухсредный автомат АДС

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категория: В ФОКУСЕ

Холдинг «Высокоточные комплексы» займется производством двухсредных автоматов АДС для Министерства обороны РФ.

Информация о заказе оружия со стороны Минобороны России у НПО «Высокоточные комплексы» поступила от представителя холдинга Николая Комарова.

Автомат двусредный специальный — это российская разработка стрелково-гранатометного комплекса. Особенность оружия заключается в возможности ведения стрельбы в воздухе и воде. Оружие было произведено в 2007 году. До 2012 года АДС проходил испытания, его конструкция дорабатывалась. Представили оружие в 2013 году в салоне МВМС.

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