На вооружение российской армии принят двухсредный автомат АДС

Холдинг «Высокоточные комплексы» займется производством двухсредных автоматов АДС для Министерства обороны РФ.

Информация о заказе оружия со стороны Минобороны России у НПО «Высокоточные комплексы» поступила от представителя холдинга Николая Комарова.

Автомат двусредный специальный — это российская разработка стрелково-гранатометного комплекса. Особенность оружия заключается в возможности ведения стрельбы в воздухе и воде. Оружие было произведено в 2007 году. До 2012 года АДС проходил испытания, его конструкция дорабатывалась. Представили оружие в 2013 году в салоне МВМС.