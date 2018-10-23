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КОСМОС

На видео запечатлен флот НЛО, окруживший офисное здание в Лас-Вегасе

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категория: КОСМОС

В воздухе над Невадой (штат США) местные жители смогли увидеть сразу несколько неопознанных летающих объектов. Одному из очевидцев случившегося удалось снять их на свою камеру.

Таинственные объекты появились в одном из крупнейших городов штата – Лас-Вегасе. Они практически тут же окружили одно из офисных сооружений мегаполиса, а через несколько минут внезапно исчезли. Исследователи внеземных цивилизаций тщательно проанализировали опубликованный ролик и пришли к выводу, что на нем запечатлены звездолеты пришельцев. Однако, по их мнению, они прилетели не прямиком из космоса, а из военной базы, находящейся в зоне 51. Некоторые из них считают, что в этих кораблях находились люди, которые тестировали инопланетные технологии, а другие уверены, что они управлялись инопланетянами.

Уфологи отмечают, что в Интернете постоянно появляются записи, на которых демонстрируются НЛО, пролетающие над Невадой. К примеру, в этом году одному из жителей Лас-Вегаса удалось заснять пульсирующий корабль, зависший над городом ночью. Хоть американские власти и отрицают наличие контактов с пришельцами и проведение над ними опытов в зоне 51, однако большинство специалистов в области уфологии не верят им.

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