На «России-1» объяснили появление в эфире канала погибшей в Керчи девушки

Ведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева разъяснила, каким образом в эфире телепрограммы она общалась по телефону с Алиной Керовой, которая, как выяснилось позже, погибла во время стрельбы, устроенной Владиславом Росляковым в керченском колледже. Свое объяснение ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Скабеева пояснила, что в эфире действительно бралось интервью у очевидицы произошедшей стрельбы. Однако собеседница, вышедшая на связь и рассказавшая о трагедии, испугалась, поэтому назвалась чужим именем. С данной девушкой редакторам канала посоветовал связаться волонтер, который в тот момент занимался поиском доноров для сдачи крови жертвам трагедии.

«Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии», — написала Скабеева.

Как отметила ведущая, на момент, когда собеседница представилась чужим именем, Алины Керовой не было в неофициальных списках погибших.

В конце объяснения Ольга Скабеева выразила соболезнования родственникам погибших в ужасной трагедии и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.