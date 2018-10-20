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В ФОКУСЕ

На месте крушения учебного самолета в Азовском море нашли фрагменты тела

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категория: В ФОКУСЕ

Спасателям удалось обнаружить фрагменты тела в Азовском море на месте крушения самолета Л-39. Информацию об этом сообщает издание ТАСС.

Как сообщили источнику в авиационных кругах, из моря были извлечены два фрагмента тела. Помимо этого спасателям удалось обнаружить около 50-ти обломков воздушного судна. На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 18 октября. Самолет Л-39 «Альбатрос» рухнул в Азовском море примерно в 1,5 км от берега. На данный момент причина аварии неизвестна, но по предварительным данным, самолет потерпел крушения из-за технической неисправности. Пилоты судна успели катапультироваться.

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