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В ФОКУСЕ

Минобороны назвало цены на Т-34 и Ил-4 во время ВОВ

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники российского Минобороны решили разместить информацию о стоимости танков Т-34, оружия Шпагина и боевых самолетов Ил-4 в годы Великой Отечественной войны.

По словам Евгения Пронского, главы отделения по финобеспечению Минобороны РФ, в настоящее время они анализируют новые для них сведения, которые касаются поставок техники и вооружения во время войны с нацисткой Германией. В этот отрезок времени власти решили заморозить цены на военные машины и оружие. Более того, стоимость данных изделий постоянно снижалась. В качестве примера он привел танк Т-34, который в начале конфликта обходился государству в 269 000 рублей, а под конец – всего в 135 000 рублей. Бомбардировщик Ил-4 изначально оценивался в 800 000 рублей, а через 4 года его стоимость упала до 380 000 рублей. Пистолет-пулемет сначала стоил 500 рублей, а потом его цена снизилась почти в 5 раз, достигнув значения в 148 рублей.

Стало также известно, что в СССР имелась система, которая стимулировала бойцов на совершение боевых подвигов. К примеру, летчики-истребители получали одну тысячу рублей за каждую сбитую ими воздушную технику противника, а экипаж танка мог рассчитывать на денежные вознаграждения в 500 и 200 рублей за уничтоженные машины.

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