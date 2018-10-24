Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом пассажира

В Харьковской области, в районе пропускного пункта Гоптовка, пограничники задержали нескольких граждан, пытавшихся выдать мертвую женщину за живую.

Как отмечается, в машине с российскими номерами ехали граждане России и Украины. Сотрудники пограничной службы обратили внимание на лежавшую на заднем сидении пассажирку. Водитель сказал, что она спит, но когда пограничники попытались её разбудить, то поняли, что женщина мертва.

После этого водитель рассказал, что это его родственница, которую он хочет похоронить на территории Запорожской области. Также он показал свидетельство о смерти от 22 октября, которое было выдано в России.

Известно, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». На данный момент сотрудники следственных органов проводят расследование.