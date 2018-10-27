Медведева объяснила свое неудачное выступление на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая ранее решила покинуть группу Этери Тутберидзе, смогла занять лишь 7-ю строчку в короткой программе на стадии Гран-при в Канаде.

На соревновании судьи поставили россиянке 60,83 балла, что стало худшим результатом в ее профессиональной карьере. В предыдущих выступлениях на Гран-при она никогда не оказывалась ниже 3-го места. В беседе с журналистами Медведева ответила, что была слишком рассеянной в данном выступлении. Она добавила, что большая уверенность в своих силах не всегда дает положительные результаты, поэтому в душе готова к любым ошибкам и низким оценкам. В конце спортсменка отметила, что сейчас для нее все в новинку, поэтому ей придется потратить некоторое время на адаптацию к новым условиям.

На 1-м месте в короткой программе оказалась еще одна гражданка России – Елизавета Туктамышева, завоевавшая золото в чемпионате мира, прошедшем три года назад. 2-ю и 3-ю строчки заняли японские фигуристки.

Напомним, что в конце текущей весны Медведева решила уйти от Тутберидзе к Брайану Орсеру, канадскому тренеру, но при этом она все еще числится в российской сборной. Данное решение спортсменка приняла после участия в Олимпийских играх 2018 года, где проиграла лишь Загитовой, завоевав серебро.