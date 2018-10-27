Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Медведева объяснила свое неудачное выступление на Гран-при Канады

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая ранее решила покинуть группу Этери Тутберидзе, смогла занять лишь 7-ю строчку в короткой программе на стадии Гран-при в Канаде.

На соревновании судьи поставили россиянке 60,83 балла, что стало худшим результатом в ее профессиональной карьере. В предыдущих выступлениях на Гран-при она никогда не оказывалась ниже 3-го места. В беседе с журналистами Медведева ответила, что была слишком рассеянной в данном выступлении. Она добавила, что большая уверенность в своих силах не всегда дает положительные результаты, поэтому в душе готова к любым ошибкам и низким оценкам. В конце спортсменка отметила, что сейчас для нее все в новинку, поэтому ей придется потратить некоторое время на адаптацию к новым условиям.

На 1-м месте в короткой программе оказалась еще одна гражданка России – Елизавета Туктамышева, завоевавшая золото в чемпионате мира, прошедшем три года назад. 2-ю и 3-ю строчки заняли японские фигуристки.

Напомним, что в конце текущей весны Медведева решила уйти от Тутберидзе к Брайану Орсеру, канадскому тренеру, но при этом она все еще числится в российской сборной. Данное решение спортсменка приняла после участия в Олимпийских играх 2018 года, где проиграла лишь Загитовой, завоевав серебро.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Петербурге Шнурова запечатлели на видео с новой возлюбленной
  2. В МИД РФ заявили о подготовке США к войне
  3. Победительница международного конкурса красоты упала в обморок на сцене

Эти новости могут вас заинтересовать

Саундтрек к фильму Серебренникова «Лето» выиграл приз Каннского кинофестиваля

Савченко предрекла «большую войну» через пять лет

Шойгу сообщил о проведении в РФ крупнейших за 37 лет военных учений

Кузьмин одержал 12-ю победу подряд, нокаутировав Карпенси в США

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках