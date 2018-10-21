Лионель Месси пропустит шесть матчей из-за перелома руки

Лионель Месси, игрок футбольного клуба «Барселона», во время игры с «Севильей», прошедшей в рамках испанского турнира, получил серьезную травму, из-за которой может пропустить несколько грядущих матчей.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, у спортсмена была сломана лучевая кость на правой руке. Теперь ему предстоит пройти специальный лечебный курс, продолжительность которого составит не менее трех недель. В результате Месси не сможет сыграть в шести играх, в которых участвует его команда. Он получил травму уже на семнадцатой минуте, когда столкнулся с игроком другого клуба и рухнул на землю. Почувствовав сильную боль, он сразу же обратился к медработникам, присутствующим на футбольном поле. Врачи оказали ему первую помощь и посоветовали тренеру готовить замену.

По словам Эрнесто Марко, главного тренера «Барселоны», они прекрасно понимают, насколько важен Месси для клуба, однако в ближайшее время им предстоит подготовиться к тому, что он не будет участвовать в грядущих матчах. В конце он добавил, что клуб имеет достаточно ресурсов для восполнения потери. Согласно предварительным сведениям Месси вернется на поле 24 ноября и примет участие в столкновении с «Атлетико».