Кокорин и Мамаев по очереди моют туалеты в «Бутырке»

Сергей Телятников, глава следственного изолятора, решил рассказать представителям прессы, в каких условиях проживают Александр Кокорин, форвард «Зенита», и Павел Мамаев, игрок «Краснодара», в СИЗО «Бутырка».

Согласно словам начальника, футболисты были посажены в камеры небольших размеров, которые предназначены для двух-четырех человек. К тому же со спортсменами сидят люди, уже ранее находившиеся с ними в одних камерах во время карантина – каждый имеет одного соседа. Он добавил, что у футболистов нет никаких проблем с сокамерниками – у них никто не требует деньги, а туалеты они чистят по очереди с соседями без какого-либо давления со стороны.

Согласно предварительной информации Мамаева и Кокорина продержат в СИЗО до 8 декабря 2018 года. Их заключили под арест из-за избиения нескольких человек в столице России в начале текущего месяца. Сначала они набросились на водителя, стоявшего неподалеку от гостиничного комплекса «Пекин», а потом устроили потасовку с двумя высокопоставленными чиновниками в местной кофейне. В результате представители регионального МВД открыли сразу 3 уголовных дела по отношению к российским футболистам. В минувшую пятницу в Мосгорсуде прошло первое заседание по делу, в котором судья решил оставить подсудимых под арестом.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена драка футболистов.