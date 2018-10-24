Каким спортом можно заняться после 25 лет?

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Профессиональным спортсменом, начав заниматься в таком возрасте, уже не стать, а вот привести мышцы в тонус, улучшить иммунитет, настроение и фигуру вполне вероятно. Возможностей для занятия спортом в любом возрасте в современном мире огромное множество. Рассмотрим некоторые.

Сноуборд, плаванье, бег, велосипедный спорт

Это самые популярные в России виды спорта. Кардионагрузка во время занятий полезна для сердца и сосудов, мышцы всего тела задействованы, и очень скоро будет виден результат – уйдут лишние килограммы, повысится выносливость, улучшиться иммунитет.

Сноуборд — катание по заснеженным горам на этом снаряде считается крайне опасным. Но какой русский не любит скорости? Катаясь на сноуборде вы почувствуете море адреналина и удовольствие от процесса. Данный вид не относится к дорогому хобби, поэтому любой желающий сможет приобрести необходимую экипировку. Например, купить снобордические ботинки и прочие вещи можно онлайн.

• Плаванье – самый не травматичный вид спорта и не требует больших денежных трат. Повышает иммунитет, задействованы мышцы всего тела. Еще один плюс — всесезонность.

• Бег – необходимо приобрести качественные кроссовки, чтобы не получить травму, и найти ближайший парк. Зимой придется переместиться в спортивный зал. Плюсы – развитие крупной моторики, снижение веса, вентиляция легких, профилактика варикоза.

• Велосипедный спорт – самый затратный в данной подборке. Покупка велосипеда обойдется в круглую сумму, и еще один минус – зимой этот вид спорта в средней полосе России невозможен из-за погодных условий. Высокая травматичность. Плюсов данного вида спорта больше – профилактика варикоза и сердечно-сосудистых заболеваний, вентиляция легких, тренировка зрения и опорно-двигательного аппарата, снижение веса.

Боулинг и дартс

В прогрессивно развивающихся странах боулинг и дартс признаны официальными видами спорта, по которым проводятся турниры и чемпионаты.

• Боулинг имеет огромную популярность в США, Нидерландах и Японии. В Росии он считается молодым видом спорта. Плюсы – тренировка глазомера, меткости, стратегического мышления, возможность работать над личным результатом или развивать команду. Минус – вероятность вывихнуть плечо.

• Дартс родом из Великобритании, в настоящее время популярен в США, Скандинавии, Нидерландах и России. Играть в него можно в помещении и на свежем воздухе, в одиночку или командой. Игра в дартс развивает глазомер, меткость и крупную моторику, тренирует мозг и учит терпению.

Чтобы найти вид спорта, который будет приносить удовольствие и пользу, придется попробовать несколько. Сноуборд, скалолазание, спортивное ориентирование, шахматы и множество других видов спорта доступны каждому. Необходимо лишь желание и мотивация для тренировок и дальнейших успехов.