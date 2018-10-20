Какие бывают репетиторы. Плюсы и минусы

Для правильного выбора репетитора стоит знать о современной классификации частных преподавателей. В современных реалиях часто встречаются случаи, когда родители с неограниченным бюджетом стремятся нанять для своего ребенка самого дорого и опытного преподавателя. Именно таких педагогов причисляют к категории «звездных». Зачастую представителями этого типа являются преподаватели вузов, имеющие прямой доступ к процессу зачисления студентов. Найти хорошего репетитора своему ребенку по физике, чтобы подготовить его к экзаменам можно тут https://repetitor.ru/repetitors/fizika

Стоимость обучения у такого педагога существенно выше, чем у других репетиторов, но, несмотря на явные преимущества в знаниях и многолетний опыт такого преподавателя, лишние финансовые затраты далеко не всегда являются оправданными. Очень часто случается так, что зазнавшийся «звездный» преподаватель может не то, чтобы не найти контакта со своим учеником, а даже не удостаивать своим вниманием вопросы со стороны подопечного.

Второй группой частных педагогов можно назвать «опытных репетиторов». К числу таких педагогов можно причислить преподавателей, имеющих достаточно знаний и способных найти правильный подход к своим ученикам. Учитывая то, что каждый человек индивидуален, то даже опытному педагогу не всегда просто найти подход к конкретному ученику. Тем не менее, хороший преподаватель всегда сумеет найти правильный подход к своему подопечному. Цены на занятия с опытным репетитором можно считать средними. Главными плюсами таких репетиторов считается хороший уровень знаний в области преподавания и способность прививать своим ученикам страсть и тягу к изучению своего предмета.

Третья категория репетиторов — это студенты. Несмотря на явный недостаток, отсутствие педагогического опыта и молодость, данный факт одновременно является и преимуществом. Дело в том, что студенты сами совсем недавно сдавали экзамены, поэтому могут научить ученика правилам хорошей подготовки к экзамену. Минусы студента, заключающиеся в не таком высоком уровне знаний, как у опытных преподавателей и отсутствии педагогического опыта легко компенсируются минимальной ценой на занятии со студентом–репетитором, а также энтузиазмом, присущим всем молодым людям.