История окрашивания волос

Во все время существовали свои стандарты красоты, в том числе окрашивание волос и колорирование. Красить волосы люди стали достаточно давно, более трех или четырех тысяч лет назад. В те годы это делалось при помощи натуральных средств, отвара из шелухи лука, придающего каштановый цвет абсолютно разной контрастности, или, при помощи корицы, дающей похожие результаты. Если в наше время волосы яркого цвета и у мужчин, и у женщин является нормой, то несколько тысяч лет назад, таким образом, люди подчеркивали свое положение в обществе. Позже, например, люди, живущие в странах Африки стали окрашивать волосы в ярко-черный цвет при помощи сажи, что датировалось приблизительно тысяча двухсотым годом.

В наши дни нередко можно встретить на улицах или в других общественных местах людей с яркими волосами абсолютно разных цветов. Многие люди красят волосы с целью привлечь к себе внимание и выделиться, таким образом, из толпы, а некоторые, чтобы замаскировать седину, в том числе и мужчины, но стоит отметить, что в большинстве таких случаев люди окрашиваются в естественные натуральные цвета. Также существуют настолько профессиональные мастера окрашивания, что их работу порой очень сложно распознать и установить, что волосы у того или иного человека не своего родного цвета. Такого уровня опыта и профессионализма достаточно сложно достичь, но нет ничего невозможного, особенно если соблюдать элементарнейшие правила при учебе или самостоятельном окрашивании волос.

Основные правила.

Окрашивание волос достаточно тесно связано с рисованием, и правила одного занятия распространяются для использования другого.

1. Естественно, что на покрытый зеленым цветом лист бумаги удачно не ляжет никакой другой, кроме черного. Эта закономерность работает и с покраской волос. Прежде чем сменить цвет, обязательно нужно осветлить сами волосы, а при окрашивании в яркие цвета, рекомендуется обесцветить.

2. Из первого правила плавно вытекает второе. Очевидно, что если поверх голубого цвета волос нанести желтый, на выходе не получится зеленого, тут рисование расходится с парикмахерским ремеслом. Получится цвет болота или грязи совсем непонятного цвета.

Стоит отметить, что существует несколько разновидностей покраски волос, и каждый из них держится определенное количество времени, что зависит от таких факторов, как сама краска для волос, которой производилось окрашивание, частоты мытья головы и скорости роста волос.

Видов окрашивания волос немного:

1. Полное. Подразумевает покраску волос полностью в один цвет.

2. Мелирование. Окраска некоторых прядей в цвет, отличный от основного цвета волос.

Все остальные разновидности окрашивания волос, такие как, тонирование, колорирование и обесцвечивание, относятся к полному окрашиванию.

В заключение, стоит заметить, что не нужно бояться экспериментировать и менять свой стиль и внешность, но есть один нюанс, заключающийся в том, что во время окраски или обесцвечивания, волосы истощаются и нуждаются в дополнительном питании, и именно в это время за ними нужен обязательный и регулярный уход.