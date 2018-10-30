Группа ученых планирует создать искусственное северное сияние с помощью спутника

Северное сияние (аврора) – это нечто большее, чем обычное астрономическое явление, которое можно посмотреть во время очередного путешествия в Канаду. Они могут указывать на изменения магнитного поля нашей планеты и потенциальные угрозы от солнечных вспышек. Ученые считают, что полярные сияния способны рассказать нам гораздо больше и чтобы выяснить это наверняка, они планируют сделать то, что до сегодняшнего дня казалось невозможным – создать собственные авроры.

Атмосфера Земли состоит из нескольких слоев. Нижний слой – это место, в котором многие из нас, если только вы не проживаете в облачных городах, проводят большую часть своего времени. Он называется тропосферой. Выше находится стратосфера, в которой летают вертолеты, самолеты и воздушные шары. Над всеми ними находится ионосфера, один из высочайших слоев земной атмосферы. Он расположен на границе между планетой и космосом. Именно в ней высокоэнергетические космические лучи сталкиваются с нашей атмосферой и появляются северные сияния.

Над ионосферой расположена магнитосфера Земли – область, которая отмечает границу магнитного поля планеты. В этой зоне между земной атмосферой и космосом происходят чрезвычайно сложные взаимодействия, в которых также участвуют частицы Солнца, ионосфера и магнитосфера.

Когда Солнце испускает солнечный материал, например, во время солнечной вспышки или как часть солнечного ветра, данные частицы летят через космос и сталкиваются с магнитосферой Земли. Давление, оказываемое этими элементами, искажает магнитосферу, вынуждая ее взаимодействовать с ионосферой. В результате вся атмосфера начинает светиться и возникает Северное (или Южное) сияние.

Исследователи способны объяснить данную часть процесса, однако то, как магнитосфера создает полярные сияние, все еще остается для них загадкой. Когда частица от Солнца попадает в магнитосферу, она освещает конкретную часть ионосферы авророй, однако невозможно выяснить, какой участок магнитосферы связан с «заряженной» зоной ионосферы.

Именно для нахождения ответа на вышеуказанный вопрос был разработан экспериментальный спутник, получивший название CONNection EXplorer (или если коротко, то CONNEX). Он представляет собой стандартный космический аппарат, способный стрелять электронными частицами по планете. Они будут захвачены магнитосферой и превратятся в искусственное сияние. Поскольку ученые точно будут знать, где эти частицы попадают в магнитосферу, CONNEX позволит им отобразить связанные с ней участки ионосферы.

«Возможно, мы и видим очень интересную динамику, как в магнитосфере, так и в ионосфере. Однако мы не можем точно сказать, что является первопричиной, так как не знаем, где это явление перетекает из магнитосферы в ионосферу», – отмечает член команды CONNEX Джан Лука Дельзанно из Национальной лаборатории Лос-Аламоса.

Информация, собранная с помощью CONNEX, должна помочь исследователям лучше понять, что происходит в магнитосфере. Это очень важно, так как данный слой оказывает серьезное влияние на работу космических аппаратов и спутников.

«Возможно, мы сможем даже сообщить, что в космосе, вдали от Земли, происходят и другие явления, которые могут нести опасность для некоторой космической техники, поэтому ее лучше выключить», – добавляет Дельзанно.

Проект все еще находится на самых ранних стадиях развития. На данный момент времени команда ученых, работающая над его реализацией, а также состоящая из сотрудников полудюжины университетов, нескольких национальных лабораторий и частных учреждений, лишь готовится сделать соответствующее предложение NASA. Если CONNEX получит нужное финансирование, то он присоединится к другим миссиям, финансируемым агентством, таким как TESS и WISE.

CONNEX – это только первый шаг, однако если он будет реализован, то ученые смогут открыть совершенно новый способ изучения космоса вокруг Земли.