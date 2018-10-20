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В ФОКУСЕ

Глава Fight Nights Global подтвердил возможность реванша Минеева и Исмаилова

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категория: В ФОКУСЕ

Камил Гаджиев, глава Fight Nights Global, решил прокомментировать информацию о том, что между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, бойцами MMA из РФ, возможен реванш в ближайшем будущем.

По словам руководителя организации, подобный поединок вполне может состояться со временем, однако он отметил, что спрашивать об этом нужно не его, а самих спортсменов, ведь они вполне могут быть не готовы к проведению еще одного столь изнуряющего «забега». Однако Минеев ранее уже заявил, что хочет повторить этот бой в кратчайшие сроки. Исмаилов еще не сообщал представителям прессы, что он думает по поводу реванша.

Поединок между российскими бойцами состоялся вчера вечером, 19 октября, на ЦСКА Арене, расположенной в Москве. Бой прошел в ходе очередного турнира чемпионата и закончился ничьей. Однако Исмаилов считает, что он победил в этом поединке. По его мнению, хоть у него и не оказалось значительного преимущества перед противником, однако ему все же должны были присудить победу, а его сопернику показать желтую карточку за то, что он постоянно пытался ухватиться за перчатки и сетку. В конце интервью он отметил, что Минеев его удивил и ему предстоит решить несколько вопросов с ним после поединка.

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