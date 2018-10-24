Фестиваль национального костюма

Целых два дня подряд в Великом Новгороде будет проводиться третий по счёту фестиваль костюма под названием «Сарафан».

Данное мероприятие многие эксперты признают весьма зрелищным, так как в нём сочетаются яркое шоу-показ коллекций, представленных как современными дизайнерами, так и профессиональными конструкторами национальных костюмов, с мастер классами для специалистов, изготавливающих этническую одежду. Идея данного фестиваль достаточно глобальна, по сути, с его помощью на протяжении двух дней прокладывается своеобразный мост между настоящим и прошлым. Модные мастера демонстрируют самые непредсказуемые возможности применения элементов этнической направленности, характерных для исконно русского костюма, в дизайне современной одежды, тем самым работая на популяризацию отечественных брендов и прививая любовь к национальным традициям своей страны.

Программа фестиваля включает в себя демонстрацию костюмов от профессиональных инструкторов народных нарядов и ведущих коллекционеров, которые дополнительно смогли посетить специальную конференцию для всех участников проекта, в рамках которой были проведены мастер-классы, лекции и творческие лаборатории.

В этом году поддержку фестиваля обеспечивает правительство Новгородской области, а также администрация города и музей-заповедник.

Самый первый фестиваль аналогичного содержания прошёл три года назад, местом его проведения стал город Старая Русса, второй фестиваль прошел в Великом Новгороде, где его планируется провести и в текущем году, создав таким образом новую традицию.

Каким продемонстрирует себя третий фестиваль этнической одежды?

В связи с проведением запланированного фестиваля в Новгородскую область прибыли журналисты из Ленинградской области. Для них был проведён пресс-тур, в рамках которого организаторы фестиваля костюма «Сарафан» разъяснили суть грядущего праздника. Афиша мероприятия Великого Новгорода в этом году будет отличаться от тех, что проводившихся ранее, основной идеей и большей глобализацией, так как главная цель устроителей заключается в продвижении народной моды в массы.

Несколько изменились в этом году и сроки проведения фестиваля, так как прошлые два раза он проводился летом. Принять участие в мероприятии может любой желающий, а потому с этой, пока еще сравнительно новой для нашей страны идеей, смогут познакомиться не только жители Новгородской области, но и другие регионы.

«Хороводы мира» в преддверии фестиваля «Сарафан»

Ещё до начала фестиваля в этом году его организаторы присоединились еще к одной акции «Хороводы мира», которая стартовала одновременно в ста городах нашей страны. Новгородские специалисты подошли к делу максимально ответственно и отправили хороводить профессиональный фольклорный театр «Кудесы». Директор детской музыкальной школы объяснила участие своих подопечных в данном мероприятии тем, что хоровод, по сути, является исконно русским явлением, а потому было бы странно, если бы жители Новгородской области остались в стороне.