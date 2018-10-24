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В ФОКУСЕ

Фернандеш объяснил, почему не пожал руку Сёмину после замены‍

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категория: В ФОКУСЕ

Игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал ситуацию, почему он не стал жать руку главному тренеру московской футбольной команды Юрию Семину.

Ситуация, вызвавшая много вопросов со стороны фанатов «Локомотива», произошла после замены спортсмена в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов.

По словам футболиста Фернандеша, он постоянно сталкивается с вопросом касаемо не состоявшегося рукопожатия с Семином.

«Я не увидел руку Сёмина. Это не первый раз, когда мне задают этот вопрос, но в этом эпизоде ничего такого! У меня нет конфликтов с Сёминым. Если хотите, спросите его об этом. У меня нет проблем с контрактом. Всё, о чем я думаю — о будущих играх», — высказался спортсмен.

Напомним, что на 65-ой минуте игры с «Порту» произошла замена — Фернандеш покинул поле. Его заменил Рифат Жемалетдинов.

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