Два человека погибли в Краснодарском крае из-за сильных дождей

На территории Краснодарского края два человека погибли из-за сильных ливней. Данная информация была сообщена представителям прессы сотрудниками местных экстренных служб.

Согласно опубликованной информации, три человека получили различные травмы, а судьба еще одного жителя все еще неизвестна. Сразу в трех районах края были затоплены более 1700 жилых домов, где проживают около 6000 человек. На данный момент спасателями были эвакуированы почти 400 жителей. Власти решили на время закрыть движение железнодорожных составов – в результате на станции остались восемнадцать пассажирских поездов. На сегодняшний день устранением последствий от природной стихии занимаются 700 специалистов и 150 единиц спецтехники.

В региональном главке МЧС отмечают, что из-за циклона в Туапсинском районе были затоплены почти девятнадцать поселений, поэтому власти решили ввести в нем режим чрезвычайной ситуации. На этой территории проживают свыше 70000 человек. Водой также смыло мост, расположенный на дороге, ведущей из Туапсе в Майкоп. Дорожное сообщение с Сочи тоже частично нарушено, так как на федеральной автотрассе разрушилась одна из мостовых конструкций. По словам метеорологов, проливные дожди пройдут и сегодня, 25 октября.