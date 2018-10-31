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В ФОКУСЕ

Депутат Рады рассказал о катастрофической ситуации в экономике Украины

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категория: В ФОКУСЕ

В рамках выступления на одном из украинских телевизионных каналов Вадим Рабинович, народный избранник Украины, сообщил о том, что в государстве сложилась ужасная экономическая обстановка.

Согласно словам политика в конце лета внешний долг страны был равен 47,5 миллиардам долларов, а общий долг, который включает еще и внутренний, составлял практически 75 миллиардов. Составленный на 2019 год проект бюджета включает в себя множество статей затрат, однако самой значимой является обслуживание внешнего долга. Политик отмечает, что это говорит лишь об одном – во все последующие бюджеты уже заложены потомки украинцев, которым придется работать на международные валютные фонды и «сто человек» с постоянно повышающимися заработанными платами и доходами.

Народный избранник отметил, что власти недавно специально увеличили тарифы на ЖКХ для обычных людей, желая получить еще один миллиард долларов от МВФ. За последние пять лет государственный долг Украины повысился почти в два раза по отношению к ВВП и достиг значения в 72 процента. Недавно в Киеве приняли решение увеличить стоимость газа для украинцев почти на 23,5 процента после проведения переговоров с представителями МВФ.

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