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В ФОКУСЕ

Число пострадавших в результате ЧП в Керчи достигло 73

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В результате вооруженного нападения студента на Керченский политехнический колледж пострадали 73 человека.

Актуальная информация о количестве пострадавших поступила от Центра медицины катастроф Крыма. В срочном порядке были госпитализированы 47 человек.

Инцидент, произошедший 17 октября, унес жизни 21 человека. Нападавший Владислав Росляков совершил самоубийство сразу же после нападения на колледж. У 15 человек состояние средней тяжести — пострадавшие находятся в медицинских учреждениях Симферополя.

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