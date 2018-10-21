Число пострадавших в результате ЧП в Керчи достигло 73

В результате вооруженного нападения студента на Керченский политехнический колледж пострадали 73 человека.
Актуальная информация о количестве пострадавших поступила от Центра медицины катастроф Крыма. В срочном порядке были госпитализированы 47 человек.
Инцидент, произошедший 17 октября, унес жизни 21 человека. Нападавший Владислав Росляков совершил самоубийство сразу же после нападения на колледж. У 15 человек состояние средней тяжести — пострадавшие находятся в медицинских учреждениях Симферополя.