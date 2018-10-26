Число погибших из-за наводнения на Кубани выросло до шести человек

Представители экстренных служб Краснодарского края сообщили работникам прессы, что из-за мощного циклона, обрушившегося на регион, погибли шесть человек.

По словам спасателей, три человека получили различные травмы, причем двух из них пришлось госпитализировать в ближайшие медицинские учреждения. Другому медпомощь оказали прямо на месте. Еще один местный житель числится в списке пропавших без вести – в Туапсе не могут найти пожилую женщину, с которой уже долгое время не способны связаться родственники. Причиной случившегося являются сильные ливни, которые привели к значительному повышению уровня воды: в некоторых районах он достиг 200 сантиметров. Были эвакуированы почти полтысячи человек, а в зоны подтопления попали тысячи жилых домов.

Непростая обстановка образовалась и в городе Сочи – там за одну лишь ночь выпало более 70 миллиметров осадков. Населенный пункт в настоящий момент времени находится в водной осаде, однако, по мнению местных властей, в нем достаточно продуктов, лекарств и топлива, поэтому они смогут легко продержаться до восстановления транспортных путей. В администрации решили отменить десятки рейсов поездов и перекрыть один из участков федеральной трассы.