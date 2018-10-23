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В ФОКУСЕ

Американские СМИ посоветовали не шутить с российскими С-400

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категория: В ФОКУСЕ

В агентстве National Interest, издаваемом в США, военные специалисты отметили, что с ракетными комплексами С-400, выпускаемыми в России, лучше не шутить.

По словам экспертов, российские установки постоянно находятся на слуху, так как США регулярно грозят другим государствам санкциями за приобретение С-400. Однако эти угрозы не снижают популярность данных систем. Прямым доказательством этому является заключение договоров на их покупку КНР и Индией. Авторы статьи добавляют, что ни кому из боевых летчиков не хотелось бы столкнуться с этой противовоздушной обороной. Все благодаря наличию у этих комплексов новейших радиолокационных станций, позволяющих им определить практически любой объект, находящийся в воздухе.

В материале также отмечается, что эта система ПВО может использовать сразу четыре типа снарядов, отличающихся между собой массой и возможностями. По этой причине даже одна установка способна выполнять функции полностью боеспособного эшелонированного комплекса. Специалисты отмечают, что характеристики С-400 кажутся огромным скачком в сравнении с параметрами прошлой модели. Однако на деле многие ее продвинутые опции базируются на преимуществах С-300 – инженеры лишь значительно усовершенствовали их.

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