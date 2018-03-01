Жириновский пообещал установить «жесткую диктатуру» в стране в случае избрания

Владимир Жириновский, один из кандидатов в российские президенты, заявил, что установит в стране жесткую диктатуру.

По словам лидера ЛДПР, он изменит обстановку в РФ с помощью силового метода. Жириновский пообещал наказать всех олигархов и ворующих чиновников, а также вернуть деньги из-за рубежа. Он уверен, что это невозможно осуществить при демократии, поэтому он введет диктатуру.

В случае избрания он также собирается сформировать сразу две основные партии, которые будут конкурировать между собой и каждый раз предлагать разных кандидатов на должность президента. Они будут созданы, как только в стране нормализуется ситуация.

Напомним, на недавно состоявшихся дебатах Владимир Вольфович публично оскорбил Ксению Собачак, после чего Ксения плеснула водой в обидчика.